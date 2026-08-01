¡Se viene el gran duelo! Ramiro Vaca ya tiene fecha para enfrentar a Cristiano en Arabia Saudita

Ramiro Vaca ya conoce la fecha en la que podría vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. El mediocampista boliviano tendría la oportunidad de enfrentarse a Cristiano Ronaldo el próximo viernes 21 de agosto, cuando Al Riyadh reciba a Al Nassr por la segunda fecha de la Liga Profesional de Arabia Saudita.

Tras ser presentado como nuevo refuerzo del Al Riyadh, el futbolista tarijeño trabaja para ganarse un lugar en el equipo titular que dirige el entrenador brasileño Maurício Dulac. Mientras tanto, el club realiza su preparación de pretemporada en Austria, donde disputa encuentros amistosos antes del inicio del campeonato.

En la vereda de enfrente estará Cristiano Ronaldo, principal figura del Al Nassr. El delantero portugués, de 41 años, continúa siendo el referente de su equipo y recientemente volvió a demostrar su vigencia con la selección de Portugal durante la Copa del Mundo de Norteamérica.

El compromiso entre Al Riyadh y Al Nassr está programado para las 12:00, hora de Bolivia, y corresponde a la segunda jornada del torneo saudí, cuya temporada comenzará durante el segundo fin de semana de agosto. Para Ramiro Vaca, el encuentro representa la posibilidad de medirse ante uno de los futbolistas más importantes de la historia del deporte.

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