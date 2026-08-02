Tenía 15 años: futbolista pierde la vida tras recibir un impacto de bala en pleno partido en Brasil

El fútbol brasileño está de luto. Micael Leandro da Silva, futbolista de 15 años que integró las divisiones menores del São Paulo, falleció este sábado 1 de agosto tras recibir un disparo mientras disputaba un partido en la ciudad de Maceió, estado de Alagoas.

De acuerdo con la información disponible, el adolescente fue trasladado de emergencia al Hospital General del Estado, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Las primeras versiones señalan que el hecho habría sido consecuencia de un enfrentamiento entre facciones vinculadas al narcotráfico, aunque las autoridades continúan investigando las circunstancias del crimen.

El club CSA, donde Micael formaba parte del equipo sub-15, expresó su pesar mediante un comunicado oficial.

"El Centro Sportivo Alagoano lamenta profundamente la muerte del joven Micael Leandro, que formaba parte del equipo sub-15 de Azulão. Ofrecemos nuestra solidaridad a amigos y familiares en este momento tan difícil. Esperamos que las autoridades competentes investiguen el caso para resolver este brutal crimen", manifestó la institución.

Por su parte, São Paulo también lamentó el fallecimiento del futbolista, quien defendió las categorías sub-14 y sub-15 del club entre la segunda mitad de 2025 y abril de este año.

"El São Paulo Futebol Clube, con inmensa tristeza, lamenta la muerte de Micael Leandro da Silva, ocurrida este sábado 1 de agosto de 2026 en Maceió (AL). Micael llegó al Tricolor en la segunda mitad del año pasado y permaneció en el club hasta abril de este año. El jugador actuó en las categorías sub-14 y sub-15 en Cotia y conquistó la Copa Fictor Sub-15 2026. El São Paulo Futebol Clube expresa sus condolencias a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor", señaló el club.

Hasta el momento, la Policía Civil y la Policía Científica de Alagoas continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

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