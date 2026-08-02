¡Ojo hincha! Así va la fecha 12 del fútbol boliviano: Goleadas, sorpresas y la tabla

La fecha 11 de la División Profesional del fútbol boliviano continúa desarrollándose y, hasta el cierre de la jornada del sábado, ya se disputaron cinco compromisos que dejaron una goleada, una victoria local y tres empates.

La acción del viernes comenzó con el empate 1-1 entre Universitario de Vinto y Guabirá. Más tarde, The Strongest igualó 1-1 frente a Aurora en un encuentro disputado en el estadio Hernando Siles, mientras que Real Tomayapo y ABB también repartieron puntos tras empatar 1-1.

El sábado, Independiente Petrolero fue uno de los grandes protagonistas de la jornada al imponerse por 3-0 sobre Totora Real Oruro en condición de visitante. Gustavo Cristaldo abrió el marcador a los 70 minutos, Willie Barbosa amplió la ventaja desde el punto penal a los 84' y Alan Mercado sentenció el encuentro en el tiempo de adición (90+2').

Por su parte, San Antonio de Bulo Bulo volvió a celebrar al derrotar 2-0 a Blooming en Entre Ríos. César Preciado abrió el marcador sobre el final del primer tiempo y Rafael Menacho selló la victoria en la segunda mitad, resultado que permitió al conjunto local cortar una racha negativa y sumar tres puntos importantes.

Resultados de la fecha 11 hasta el sábado:

Universitario de Vinto 1-1 Guabirá

The Strongest 1-1 Aurora

Real Tomayapo 1-1 ABB

Totora Real Oruro 0-3 Independiente Petrolero

San Antonio de Bulo Bulo 2-0 Blooming

TABLA DE POSICIONES. FOTO: IA.

La jornada continuará con los partidos restantes, que terminarán de completar la fecha y podrían generar movimientos importantes en la tabla de posiciones del campeonato boliviano.

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