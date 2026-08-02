Fecha 12 al rojo vivo: Los 3 partidos de hoy domingo por el fútbol boliviano

La fecha 12 de la División Profesional del fútbol boliviano llegará a su fin este domingo con tres compromisos que prometen emociones y que podrían generar movimientos importantes en la tabla de posiciones, especialmente en la lucha por el liderato del campeonato.

La jornada comenzará a las 15:00, cuando Real Potosí reciba a Gualberto Villarroel San José en el estadio Víctor Agustín Ugarte. El conjunto potosino intentará volver al triunfo para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a torneos internacionales, mientras que el cuadro orureño buscará sumar unidades que le permitan abandonar la parte baja de la tabla.

El partido estelar se disputará desde las 17:15 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, donde Always Ready defenderá el primer lugar del campeonato frente a Bolívar. El equipo alteño lidera la clasificación con 26 puntos y tratará de ampliar su ventaja sobre sus perseguidores, mientras que la Academia, tercera con 21 unidades y un partido menos, buscará un triunfo que la acerque a la cima.

La jornada concluirá a las 19:30 en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, con el enfrentamiento entre Oriente Petrolero y Nacional Potosí. El conjunto refinero intentará hacerse fuerte en condición de local para seguir escalando posiciones, mientras que el cuadro potosino buscará sumar tres puntos que le permitan consolidarse en la pelea por los puestos de clasificación.

Hasta antes del cierre de la fecha, Always Ready encabeza la tabla con 26 puntos, seguido por The Strongest con 24 y Bolívar y Aurora, ambos con 21 unidades. Los resultados de esta jornada podrían modificar las posiciones en la parte alta de la clasificación y dejar un nuevo panorama en la lucha por el título del torneo boliviano.

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