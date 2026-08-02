¡Comienza la era Vozinha! Colo Colo revela la fecha y hora de la presentación de su flamante arquero

La espera de los hinchas de Colo Colo está cerca de terminar. El arquero Vozinha ya emprendió viaje hacia Santiago para incorporarse al conjunto albo, que este domingo confirmó el itinerario de las primeras actividades que cumplirá el guardameta antes de convertirse oficialmente en nuevo jugador del club.

El portero de la selección de Cabo Verde, reconocido como el mejor arquero del Mundial 2026, aterrizará en la capital chilena este domingo 2 de agosto a las 19:30 (hora de Bolivia). Tras su arribo, está previsto que salga del aeropuerto alrededor de las 19:45, momento en el que ofrecerá un breve saludo a los medios de comunicación.

La agenda continuará el lunes 3 de agosto, cuando el futbolista se someterá a los exámenes médicos desde las 06:00 (hora de Bolivia) en la Clínica Meds. Durante esa jornada no tiene previstas actividades públicas.

El momento más esperado llegará el martes 4 de agosto. Vozinha realizará su primer entrenamiento con el plantel de Colo Colo a partir de las 08:30 (hora de Bolivia) y, posteriormente, será presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club en el Estadio Monumental desde las 11:30 (hora de Bolivia).

La incorporación del experimentado guardameta ha despertado una enorme expectativa entre los aficionados albos, quienes esperan que el internacional caboverdiano aporte seguridad bajo los tres palos en la lucha por el título de la Liga de Primera 2026.

Horario de las actividades de Vozinha (hora de Bolivia)

Domingo 2 de agosto Llegada a Santiago: 19:30 Saludo a la prensa: 19:45

Lunes 3 de agosto Exámenes médicos: 06:00

Martes 4 de agosto Primer entrenamiento: 08:30 Presentación oficial en el Estadio Monumental: 11:30



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