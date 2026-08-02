Brutal nocaut en el boxeo: peleador queda inconsciente y es hospitalizado de urgencia

Una de las imágenes más impactantes del fin de semana en el boxeo se vivió en el 3Arena de Dublín, donde el irlandés Lee Reeves fue trasladado de urgencia a un hospital tras quedar inconsciente luego de un devastador nocaut frente a su compatriota Gary Cully.

El combate, correspondiente a la división de peso ligero, había sido intenso de principio a fin. Aunque Cully llegaba como favorito, Reeves sorprendió con una destacada actuación y logró mantenerse competitivo durante gran parte de los diez asaltos, complicando a su rival con un constante intercambio de golpes.

La pelea cambió por completo en el décimo y último episodio. Después de levantarse de una primera caída, Reeves fue alcanzado por un potente gancho de izquierda de Cully a falta de menos de un minuto para el final. El impacto lo dejó tendido sobre la lona e inconsciente, obligando a la inmediata intervención del equipo médico.

Los servicios de emergencia le suministraron oxígeno sobre el ring antes de evacuarlo en camilla hacia un centro hospitalario, donde permanece bajo observación médica.

Tras el combate, el promotor Frank Warren expresó su preocupación por el estado del púgil.

"Todos nuestros pensamientos y oraciones están con Lee Reeves y su familia. Estamos en contacto permanente con su equipo y esperamos recibir noticias positivas", señaló.

Por su parte, Gary Cully dejó de lado la celebración para enviar un mensaje de apoyo a su rival. "Mis pensamientos y oraciones están con Lee Reeves. Espero que esté bien. Demostró que puede competir al más alto nivel y merece todo el reconocimiento", afirmó el vencedor, quien también destacó la exigencia del combate y aseguró que el golpe definitivo fue producto de una ejecución perfectamente sincronizada.

Hasta el cierre de esta edición, no se había emitido un informe médico oficial sobre la evolución de Reeves, de 31 años, quien continúa internado mientras los especialistas evalúan el alcance de las lesiones sufridas tras el dramático desenlace del combate.

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