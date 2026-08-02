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Fallece Alejandro Nordio, un hombre múltiple que dedicó su vida al fútbol boliviano

El reconocido profesor de Educación Física, entrenador, periodista deportivo y dirigente dejó una profunda huella en el fútbol boliviano. Alejandro Nordio dedicó su vida a la formación de jugadores y al desarrollo del deporte nacional desde diferentes ámbitos.

Martin Suarez Vargas

02/08/2026 11:57

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Foto: Red Uno.
Bolivia.

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El fútbol boliviano despide con profundo pesar al profesor Alejandro Nordio, un destacado profesional que durante décadas estuvo ligado al deporte nacional desde diferentes áreas y dejó una huella imborrable en generaciones de futbolistas, entrenadores y dirigentes.

Nordio fue mucho más que un preparador físico. Se desempeñó como profesor de Educación Física, entrenador, divulgador, periodista deportivo y dirigente, demostrando a lo largo de su vida una pasión permanente por la formación y el crecimiento del fútbol boliviano.

Su compromiso con la enseñanza y el desarrollo deportivo lo llevó a acompañar a diferentes instituciones y deportistas del país. Entre sus experiencias más recordadas estuvo su labor como ex preparador físico de Real Mamoré y otros clubes nacionales, donde aportó sus conocimientos, disciplina y valores humanos.

Quienes compartieron camino con él lo recuerdan como un guía, un formador y un apasionado del deporte, siempre dispuesto a transmitir su experiencia dentro y fuera de las canchas.

Durante sus últimos días, familiares y allegados realizaron un llamado solidario solicitando donantes de sangre tipo B negativo en la ciudad de Santa Cruz, buscando apoyo para el profesor que dedicó gran parte de su vida a servir al fútbol nacional.

La partida de Alejandro Nordio deja un vacío profundo en el deporte boliviano, pero también un legado que permanecerá vivo en cada enseñanza, cada jugador formado y cada persona que recibió su orientación a lo largo de su extensa trayectoria.

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