Fallece Alejandro Nordio, un hombre múltiple que dedicó su vida al fútbol boliviano

El fútbol boliviano despide con profundo pesar al profesor Alejandro Nordio, un destacado profesional que durante décadas estuvo ligado al deporte nacional desde diferentes áreas y dejó una huella imborrable en generaciones de futbolistas, entrenadores y dirigentes.

Nordio fue mucho más que un preparador físico. Se desempeñó como profesor de Educación Física, entrenador, divulgador, periodista deportivo y dirigente, demostrando a lo largo de su vida una pasión permanente por la formación y el crecimiento del fútbol boliviano.

Su compromiso con la enseñanza y el desarrollo deportivo lo llevó a acompañar a diferentes instituciones y deportistas del país. Entre sus experiencias más recordadas estuvo su labor como ex preparador físico de Real Mamoré y otros clubes nacionales, donde aportó sus conocimientos, disciplina y valores humanos.

Quienes compartieron camino con él lo recuerdan como un guía, un formador y un apasionado del deporte, siempre dispuesto a transmitir su experiencia dentro y fuera de las canchas.

Durante sus últimos días, familiares y allegados realizaron un llamado solidario solicitando donantes de sangre tipo B negativo en la ciudad de Santa Cruz, buscando apoyo para el profesor que dedicó gran parte de su vida a servir al fútbol nacional.

La partida de Alejandro Nordio deja un vacío profundo en el deporte boliviano, pero también un legado que permanecerá vivo en cada enseñanza, cada jugador formado y cada persona que recibió su orientación a lo largo de su extensa trayectoria.

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