¿Qué pasó antes de la final del Mundial? Un jugador de Argentina revela su verdad

Facundo Medina volvió a referirse a las teorías conspirativas que surgieron tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 y dejó en claro que el plantel siempre tuvo como único objetivo conquistar el título.

En una entrevista con el programa Ferné con Grego, el defensor del Olympique de Marsella reveló que incluso tuvo que conversar con su madre, quien le comentó que había visto algunas de las especulaciones que circularon en redes sociales.

“Le dije: ‘¿Vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder!’, porque nosotros queríamos ganar como todos”, relató el futbolista, quien también aseguró que la derrota fue exclusivamente deportiva y pidió no dar crédito a versiones sin fundamento.

Medina contó que también respondió con firmeza a quienes ponían en duda el compromiso del plantel.

“¿Por qué pensás que vamos nosotros a querer perder? Estaría feliz si hubiéramos ganado, pero nos tocó perder y hay que aceptarlo”, expresó.

No es la primera vez que el defensor aborda el tema. Tras regresar a Argentina luego del subcampeonato, se dirigió a los vecinos desde el balcón de su casa y les pidió que no creyeran en las publicaciones que circulaban en internet.

“No crean boludeces. Estamos muy tristes por haber perdido”, afirmó en aquella oportunidad.

Durante la entrevista también recordó los sacrificios que realizó su familia antes de convertirse en futbolista profesional. Nacido en Villa Fiorito, Medina trabajó como cartonero junto a sus familiares durante su adolescencia y destacó el esfuerzo de su madre, quien, según contó, en ocasiones dejaba de comer para que él pudiera alimentarse.

En el Mundial 2026, el zaguero disputó 50 minutos de la final tras ingresar por la lesión de Cristian Romero y también sumó minutos en varios encuentros del torneo. Además, valoró el emotivo recibimiento que la selección argentina tuvo a su regreso al país, donde cientos de hinchas acompañaron al plantel pese a la derrota.

“Sentí una caricia al alma. Lo dimos todo y con eso nos quedamos”, concluyó Medina, quien destacó la unión y el compromiso que existe dentro del grupo dirigido por Lionel Scaloni.

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