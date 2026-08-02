Vozinha ya vuela a Chile: sigue en tiempo real el viaje del nuevo fichaje de Colo-Colo

La espera está por terminar. El arquero caboverdiano Vozinha ya se encuentra en camino a Chile para concretar su incorporación a Colo-Colo, luego de varios días de incertidumbre por retrasos en su viaje.

El experimentado guardameta, de 40 años, despegó desde Madrid con destino a Santiago a bordo del vuelo IB113 de Iberia, cuyo aterrizaje en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez está previsto para la noche de este domingo.

Los aficionados pueden seguir en tiempo real el trayecto del vuelo mediante plataformas de monitoreo aéreo como FlightAware o utilizando el buscador de Google, ingresando el código "IB113 MAD SCL", donde podrán conocer la ubicación del avión, su altitud, velocidad y el tiempo estimado para su llegada.

Una vez en territorio chileno, Vozinha deberá someterse a los exámenes médicos correspondientes y completar los últimos trámites administrativos antes de ser oficializado como nuevo jugador de Colo-Colo.

El fichaje del arquero de Cabo Verde fue anunciado semanas atrás por la dirigencia de Blanco y Negro, aunque su arribo se postergó debido a problemas con la visa de trabajo y posteriormente por motivos personales. Con su llegada, el club espera cerrar definitivamente una de las incorporaciones que más expectativa generó entre los hinchas durante el mercado de pases.

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