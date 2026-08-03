VIDEO: Mirá el golazo de Tim Payne con Olimpia de Paraguay

Tim Payne tuvo un estreno soñado con la camiseta de Olimpia de Paraguay. El defensor de la selección de Nueva Zelanda marcó un gol en su primer partido oficial con el conjunto franjeado, que goleó 5-0 a Rubio Ñu este domingo en el estadio Defensores del Chaco.

El zaguero, quien ganó notoriedad durante el Mundial 2026 al convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo, selló la victoria de su equipo a los 80 minutos del encuentro. Con el marcador 4-0, Payne apareció al cierre de un rápido contragolpe y definió con un remate colocado de pierna derecha para convertir el quinto y último tanto del compromiso.

El gol coronó una destacada presentación del futbolista neozelandés, que comenzó de la mejor manera su etapa en el fútbol paraguayo tras incorporarse al conjunto dirigido por el entrenador argentino Pablo "Vitamina" Sánchez.

Gracias a esta contundente victoria, Olimpia consiguió su primer triunfo en el campeonato y sumó sus tres primeros puntos de la temporada, ubicándose en la séptima posición de la tabla.

El debut goleador de Payne confirma el buen momento del defensor, cuya popularidad creció de manera exponencial tras su participación con la selección de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo 2026, donde pasó de ser un futbolista poco conocido a captar la atención de aficionados de todo el mundo.

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