Escándalo en Brasil: un árbitro abandona un partido tras recibir un insulto racista

Un episodio lamentable volvió a sacudir al fútbol brasileño. El árbitro Marcos Nunes decidió suspender su participación en un partido del Campeonato Paulista Sub-15 después de denunciar que fue víctima de un insulto racista por parte del padre de un futbolista presente en las tribunas.

El incidente ocurrió durante el encuentro entre Votoraty y Referência, disputado en el estadio Domênico Paolo Metidieri, en el estado de São Paulo. Según explicó el propio colegiado, el espectador lo llamó "mono", expresión que fue escuchada por integrantes del equipo arbitral y personal de seguridad.

Tras escuchar el agravio, Nunes aplicó el protocolo antirracista establecido para este tipo de situaciones, cruzando los brazos a la altura de las muñecas como señal oficial antes de retirarse del campo al finalizar la primera mitad del compromiso.

Posteriormente, el árbitro acudió a una comisaría para formalizar la denuncia, mientras que el cuarto árbitro asumió la conducción del encuentro, que concluyó con victoria de Referência por 3-0.

Las autoridades identificaron al presunto responsable, quien fue citado a declarar y quedó imputado por un delito de racismo. De acuerdo con la legislación brasileña, este tipo de conducta puede ser castigada con penas de entre dos y cinco años de prisión, aunque el acusado afrontará el proceso en libertad.

Después de lo ocurrido, Marcos Nunes compartió un mensaje en redes sociales en el que describió el impacto emocional del episodio. El árbitro lamentó que este tipo de hechos continúen ocurriendo y señaló que vivir una agresión racista en primera persona es una experiencia profundamente dolorosa.

El colegiado también aprovechó para reflexionar sobre el problema de la discriminación en el deporte y pidió que la sociedad brasileña enfrente este tipo de conductas sin desviar la atención hacia otros países.

Por su parte, el club Votoraty emitió un comunicado oficial en el que condenó cualquier manifestación de racismo o discriminación y reiteró su compromiso con los valores de respeto e inclusión que promueve el deporte.

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