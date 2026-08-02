Dos accidentes empañan el cierre del circuito Oscar Crespo: una mujer lucha por su vida

La última jornada de la 56.ª edición del Circuito Automovilístico Oscar Crespo, disputada este domingo en Sucre, estuvo marcada por dos accidentes de consideración que encendieron las alarmas entre organizadores, equipos de emergencia y espectadores.

Foto: APG.

El hecho más grave se registró en las inmediaciones del colegio Von Humboldt, donde el coche número 96, conducido por Noel Torrez en la categoría RC2N, perdió el control y terminó impactando contra un inmueble ubicado a un costado del recorrido.

Como consecuencia del accidente, una mujer resultó gravemente herida y fue evacuada de inmediato a la Clínica Los Ángeles, donde recibió atención médica. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la evolución de su estado de salud.

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El segundo incidente ocurrió a la altura del mercado Copacabana. Aunque el hecho también movilizó a los equipos de auxilio, hasta el cierre de esta edición no se conocieron mayores detalles sobre personas afectadas o la magnitud de los daños.

Pese a estos incidentes, la competencia continuó con el desarrollo de las distintas categorías, correspondientes a la tercera fecha del campeonato nacional de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo (Febad), con la participación de más de 90 pilotos.

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En el plano deportivo, la jornada tuvo como principal protagonista a Stefano Careaga, quien hizo historia al convertirse, con apenas 15 años, en el piloto más joven en ganar una categoría del Circuito Oscar Crespo. El joven se impuso en la RC2 con un tiempo de 45 minutos, 13 segundos y 86 centésimas.

También destacó el potosino Ramón Tarqui, que completó un doblete al quedarse con la victoria en la RC2N tras haber conquistado la RC4 el sábado. En la categoría R2B, el triunfo fue para el piloto local Luis Sandoval, mientras que Efraín Crespo y Jhonny Román se impusieron en las divisiones Senior R2B y Senior, respectivamente.

La competencia concluyó con la premiación de los ganadores en la plaza 25 de Mayo, aunque el cierre quedó marcado por los accidentes registrados durante el recorrido, que volvieron a poner el foco en la seguridad de una de las pruebas automovilísticas más tradicionales del país.

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