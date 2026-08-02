Revelan cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores de Argentina en el Mundial

Una grabación que permaneció guardada durante semanas terminó despejando una de las incógnitas más comentadas de la Copa del Mundo. La influencer argentina Clara Houssay publicó un video en el que, de manera accidental, registró el momento en que una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" fue entregada a los jugadores de la selección argentina tras la semifinal frente a Inglaterra.

La imagen de la pancarta recorrió el mundo luego de la victoria por 2-1 del conjunto albiceleste. Durante los festejos, Giovani Lo Celso desplegó la bandera sobre el césped mientras Lisandro Martínez y otros integrantes del plantel también participaron de la celebración, haciendo visible el mensaje ante millones de espectadores.

La escena no pasó inadvertida para la FIFA, que posteriormente abrió un expediente disciplinario para investigar lo ocurrido, debido a que el organismo prohíbe las manifestaciones de carácter político durante las competiciones oficiales.

Hasta ahora no existía una explicación clara sobre cómo la bandera había llegado al terreno de juego. Sin embargo, el material difundido por Houssay muestra el instante en que la pancarta es acercada desde la tribuna, respaldando la versión que circulaba desde el final del encuentro.

La propia influencer explicó que descubrió la grabación tiempo después de regresar del Mundial. "Dos semanas después de volver del Mundial me puse a revisar mis videos y fotos y me di cuenta de que, sin querer, había filmado ese momento", escribió en sus redes sociales al compartir las imágenes.

El video volvió a poner en el centro de la conversación uno de los episodios más recordados de la celebración argentina tras vencer a Inglaterra, un festejo que trascendió lo deportivo y tuvo repercusiones a nivel internacional.

Mira la programación en Red Uno Play