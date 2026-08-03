"Fue mi error": Uraezaña cuenta su verdad tras el blooper que fue gol de San Antonio

Braulio Uraezaña decidió pronunciarse luego del error que protagonizó en la derrota de Blooming frente a San Antonio Bulo Bulo, una acción que terminó convirtiéndose en el segundo gol del conjunto local y que generó numerosas reacciones entre los aficionados.

La jugada ocurrió cuando el arquero celeste salió varios metros de su área con la intención de anticipar un contragolpe. Sin embargo, calculó mal el bote del balón e intentó despejarlo de cabeza, pero no logró conectar la pelota, situación que fue aprovechada por Rafael Menacho para enviar el balón al fondo de la red.

Horas después del encuentro, el guardameta publicó un mensaje en sus redes sociales en el que asumió completamente la responsabilidad por lo sucedido.

"Ayer fue un partido muy duro para todos. En la jugada del segundo gol salí de mi área con la única intención de ayudar a mis compañeros y cortar el contragolpe del rival, pero calculé mal el pique de la pelota y tomé una mala decisión. Fue mi error y lo asumo con toda responsabilidad. No busco excusas", escribió.

Uraezaña también expresó el dolor que le provocó la situación y aseguró que continuará trabajando para revertir el momento.

"Quienes me conocen saben todo lo que significa Blooming para mí y lo que me duele cuando las cosas no salen bien. El puesto de arquero es así; uno quiere dejar la vida por el equipo, pero un segundo de mala lectura te cuesta caro", señaló.

En la parte final de su mensaje, el arquero agradeció el respaldo de la afición y se mostró convencido de que el equipo logrará recuperarse.

"Me toca aprender de esto, levantar cabeza y seguir trabajando el doble en cada entrenamiento con la humildad de siempre. La única forma de salir adelante y responder al cariño de nuestra hinchada es con esfuerzo, silencio y dedicación. Gracias a todos los que nos apoyan en las buenas y en las malas. Nos vamos a levantar", concluyó el guardameta celeste.

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