Show de luces en el Tahuichi: así estrenaron las nuevas luminarias

El estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera estrenó oficialmente su nuevo sistema de iluminación durante el partido entre Oriente Petrolero y Nacional Potosí por la fecha 12 del campeonato boliviano, marcando el regreso de las luminarias tras los problemas de apagones que afectaron encuentros disputados en horario nocturno, incluyendo compromisos de competiciones internacionales.

En los días previos al encuentro, la Gobernación de Santa Cruz presentó el renovado sistema de iluminación, que incorpora un espectáculo de juego de luces con encendidos y apagados, una tecnología utilizada en escenarios deportivos modernos para acompañar la salida de los equipos, celebraciones y otros momentos especiales.

El debut del sistema se produjo la noche del domingo en el estadio Tahuichi, donde los asistentes pudieron apreciar el show de luces antes del inicio del compromiso entre refinadores y potosinos. La Gobernación destacó el estreno mediante sus redes sociales, resaltando la puesta en funcionamiento de las nuevas luminarias y el espectáculo visual que acompañó la jornada.

Foto: JP Velasco.

Tras el estreno, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que los trabajos de modernización del principal escenario deportivo del departamento continuarán.

"Todavía falta mucho por hacer, pero las soluciones están llegando. A veces tardan un poco más de lo que uno quisiera, pero lo importante es que las mejoras serán constantes y seguiremos avanzando", expresó la autoridad.

Foto: JP Velasco.

Asimismo, agradeció al equipo técnico de la Gobernación, a las empresas que colaboraron con el proyecto y a las instituciones que participan en la recuperación del estadio.

"Paso a paso, seguimos mejorando. Gracias a todo el equipo técnico de la Gobernación, a las empresas amigas que nos dieron una mano y a todas las instituciones que están trabajando junto a nosotros para poner el Tahuichi en las condiciones que merece, muy distintas a como lo recibimos. ¡Gracias a todos!", manifestó.

La renovación del sistema de iluminación forma parte de las mejoras que se ejecutan en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para la disputa de partidos del fútbol boliviano y competencias internacionales.

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