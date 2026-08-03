​​​​​El pasanaco, una de las costumbres de ahorro informal más arraigadas y populares en Bolivia, vuelve a estar en el centro del debate financiero. Mientras muchos lo ven como una herramienta solidaria y un método infalible para forzar el ahorro, los expertos advierten que mal administrado puede convertirse en una mala decisión económica.

¿Conviene realmente jugar un pasanaco? La respuesta, según los especialistas, depende enteramente del momento en el que te toque cobrar el pozo acumulado.

La regla de oro: Los primeros puestos

Durante su participación en el sector "Cuidando el bolsillo" del programa "El Mañanero" de la Red Uno de Bolivia, el docente y analista financiero Salvador Ortega desglosó la lógica económica detrás de esta práctica tradicional.

"El pasanaco es bueno si es que te toca en las primeras instancias, porque al final estás perdiendo el costo de oportunidad de haber puesto ese dinero al inicio y que genere intereses. Diríamos que el pasanaco técnicamente es bueno si es que te toca durante los primeros cuatro cupos. Después no", explicó Ortega.

El argumento central del experto radica en el costo de oportunidad. Entregar cuotas fijas de dinero mes a mes sin recibir ningún tipo de interés (como lo haría una caja de ahorros o un depósito a plazo fijo en una entidad financiera) significa que tu dinero pierde valor adquisitivo con el tiempo.

Si te toca al principio: Recibes una suma importante de dinero al contado que puedes utilizar para inversiones urgentes, pago de deudas con altos intereses o compras necesarias, financiándola con cuotas posteriores que la inflación va devaluando ligeramente.

Si te toca al final: Básicamente has funcionado como un prestamista sin intereses para los demás participantes, entregando tu capital mes a mes y recuperándolo cuando su poder adquisitivo es menor, habiendo perdido la oportunidad de poner ese dinero a generar rendimientos en el sistema formal.

Radiografía del Pasanaco en Bolivia

¿Qué es?: Es un sistema de ahorro rotativo entre amigos, familiares o compañeros de trabajo, donde cada integrante aporta una suma fija de dinero periódicamente (semanal, quincenal o mensualmente) y el pozo total se entregado a un miembro distinto en cada turno.

Ventajas: Fomenta la disciplina de ahorro forzoso, fortalece los lazos de confianza social y permite acceder a liquidez inmediata sin trámites bancarios.

Riesgos: Falta de garantías legales en caso de que un participante abandone el grupo o deje de pagar, además del perjuicio financiero detallado por los expertos si se obtienen los últimos turnos.

Los economistas recomiendan que, antes de aceptar unirse a un grupo de pasanaco, se evalúe cuidadosamente el orden de los turnos asignados y se comparen las alternativas con los productos de ahorro formales que ofrecen las instituciones financieras en el país.

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