Dólar oficial registra una leve variación, pero persisten las preocupaciones

El tipo de cambio oficial del dólar registró este lunes una leve disminución y se ubicó en Bs 12,13, según la cotización publicada por el Banco Central de Bolivia (BCB), siendo la primera baja desde que comenzó el nuevo régimen cambiario. Sin embargo, distintos sectores productivos aseguran que la reducción es insuficiente para aliviar el impacto económico que enfrentan.

Mesas de trabajo para el sector farmacéutico

La industria farmacéutica afirmó que continúa en estado de emergencia debido a la volatilidad del tipo de cambio y solicitó al Gobierno la instalación de una mesa de trabajo para buscar soluciones.

El sector explicó que las restricciones para acceder a líneas de crédito con proveedores internacionales los obligan a realizar pagos al contado, además de afrontar un incremento superior al 20% en los costos de transporte de materias primas.

Asimismo, advirtió que los contratos con instituciones públicas mantienen precios fijos en bolivianos, pese a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Medidas de presión de transportistas

El transporte también expresó su preocupación por el encarecimiento de repuestos, llantas e insumos importados y advirtió que el incremento de sus costos operativos podría derivar en una revisión de pasajes y fletes. Los dirigentes insistieron en que el Gobierno adopte medidas para estabilizar el tipo de cambio.

Sector aéreo

Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas consideró que el país atraviesa un proceso de "sinceramiento" del dólar y afirmó que, por el momento, no existe un incremento en las tarifas aéreas. En la misma línea, la Cámara Boliviana de Turismo planteó la necesidad de impulsar incentivos para mitigar el impacto de la diferencia cambiaria en los sectores productivos.

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