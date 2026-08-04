La noche de este lunes 3 de agosto, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció de manera oficial el nuevo tipo de cambio para el dólar estadounidense, aplicando los lineamientos del esquema de dólar flexible. La nueva disposición monetaria regirá en todo el territorio nacional desde las 00:00 horas de este martes 4 de agosto de 2026.

De acuerdo con el informe emitido por la entidad financiera matriz, la divisa extranjera se fijó en Bs 12,08. Esta medida representa un ajuste respecto a la jornada de este lunes, cuando el Tipo de Cambio Oficial (TCO) se encontraba establecido en Bs 12,13.

Dólar a la baja en Bolivia: el BCB fija la nueva cotización oficial para este martes

Con la implementación de este nuevo valor bajo el esquema flexible, el Banco Central busca dar continuidad a las directrices económicas vigentes para el mercado cambiario del país.

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