Alcaldes suscriben convenio de cinco puntos con YPFB para solucionar la falta de diésel

Tras una reunión estratégica en Santa Cruz de la Sierra entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, YPFB, Amdecruz y alcaldes municipales, se establecieron mecanismos obligatorios de transparencia e incremento en los volúmenes de diésel para responder a la alta demanda de la zafra, siembra y cosecha.

Con el fin de evitar desviaciones y asegurar una logística ordenada, la ANH, YPFB y las municipalidades realizarán operativos de fiscalización diaria en los surtidores con el resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El convenio suscrito, fija 5 aspectos importantes:​​​​​​

Transparencia e información: Publicación y notificación oportuna a los municipios sobre los volúmenes asignados de combustible.

Publicación y notificación oportuna a los municipios sobre los volúmenes asignados de combustible. Fiscalización estricta: Operativos permanentes en estaciones de servicio junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Operativos permanentes en estaciones de servicio junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Incremento de diésel: Gestiones inmediatas para ampliar la oferta según las necesidades del sector agrícola y ganadero.

Gestiones inmediatas para ampliar la oferta según las necesidades del sector agrícola y ganadero. Programación diaria: Envío diario a los municipios del cronograma detallado de distribución.

Envío diario a los municipios del cronograma detallado de distribución. Cisternas móviles: Despliegue de unidades móviles de abastecimiento en localidades sin estaciones de servicio fijas.

Tras concluir la reunión, Neptaly Mendoza, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, advirtió sobre la gravedad de la situación en las regiones agrícolas al señalar que “ha llegado a un límite muy complicado la falta de diésel para el funcionamiento del aparato productivo y la maquinaria”.

Ante esto, resaltó la alianza con las fuerzas del orden para frenar el mercado negro indicando que “se ha acordado que YPFB, la ANH y los municipios vamos a ejercer un control acompañado por la fuerza pública para evitar que personas recojan combustible para revenderlo a mayor precio”.

Incremento de volúmenes y cumplimiento inmediato

Respecto a las zonas agrícolas con mayor demanda, Mendoza confirmó que se priorizará el envío de carburantes, señaló que “necesitamos incrementar los volúmenes a los municipios donde haya mayores urgencias, por lo que habrá una reunión directa con YPFB para reasignar el suministro”.

Por último, el representante municipal subrayó la vigencia del acuerdo firmado recordando que “esperemos que este convenio pueda ser cumplido, es de cumplimiento inmediato, de manera que los puntos acordados deben ejecutarse”.

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