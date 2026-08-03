El dólar paralelo vuelve a moverse: conoce su nueva cotización este lunes 3 de agosto en Bolivia

Este lunes, el mercado informal de divisas registró su respectivo movimiento de cierre, evidenciando una jornada de constante fluctuación en las cotizaciones del dólar paralelo a lo largo del día.

De acuerdo con el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo finalizó las operaciones de la fecha cotizándose en Bs 11,92 para la compra y en Bs 11,90 para la venta.

Así cierra el dólar paralelo este lunes 3 de agosto en Bolivia

Evolución de la jornada cambiaria

El comportamiento del dólar informal mostró variaciones progresivas desde las primeras horas de la mañana:

06:00 a. m.: La cotización inició en Bs 11,85 para la compra y Bs 11,75 para la venta.

Mediodía: Las operaciones intermedias se situaron en Bs 11,75 tanto para la compra como para la venta.

Cierre: La jornada concluyó con un repunte en la compra, ubicándose en Bs 11,92, mientras que la venta cerró en Bs 11,90.

Por su parte, en el marco de la política de dólar flexible implementada recientemente por el sector público, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,13.

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