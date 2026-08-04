Sector denuncia que peligran 12 millones de toneladas de caña por la escasez de diésel

En plena época de zafra, una severa escasez de diésel amenaza con paralizar la recolección de 12 millones de toneladas de caña que ya se encuentran listas en los campos, de acuerdo a lo que señala el sector. La situación es sumamente crítica para la economía regional, tal como advirtió uno de sus representantes detallando que “somos más de 8 mil familias cañeras, de donde generan 25 mil empleos directos, más de 120 mil empleos indirectos”.

Hasta la fecha, indican que han logrado concretar un 20% del trabajo planificado, dejando a la vista una parálisis masiva de maquinaria por la falta de carburante.

Al respecto, la dirigencia remarcó la gravedad del panorama señalando que “hay ya varios frentes de cosecha que están parados totalmente; si vamos a este paso, se va a quedar caña en campo peor que cualquier otro año”.

Red de pequeños productores en emergencia

La vulnerabilidad del sector se acentúa porque la mayoría son pequeños agricultores sin capacidad logística para trasladar cisterna propia a las plantas de suministro.

Ante la exigencia de entre 60 y 90 millones de litros de diésel para garantizar la campaña, el sector advirtió que “estamos en esa situación crítica ahorita de que de emergencia el sector, todo el sector cañero tiene que darnos resultados lo más antes posible, o si no, tomaremos medidas que aconsejen a este tipo de situación”.

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