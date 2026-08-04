¿Subió o bajó? Así cerró el dólar paralelo este 4 de agosto

Este martes 4 de agosto, el mercado informal de divisas registró su respectivo movimiento de cierre, evidenciando una jornada de constante fluctuación en las cotizaciones del dólar paralelo a lo largo del día.

De acuerdo con el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo finalizó las operaciones de la fecha cotizándose en Bs 11.77 para la compra y en Bs 11.75 para la venta.

Con fluctuaciones: Así cierra el dólar paralelo este martes 4 de agosto

Evolución de la cotización durante la jornada

El comportamiento del mercado informal mostró diversos matices a lo largo del día:

A las 06:00 horas: La moneda extranjera abrió con un valor de Bs 11,82 para la compra y Bs 11,72 para la venta.

Al mediodía: Se situó en Bs 11,77 para la compra y Bs 11,76 para la venta.

Cierre de operaciones: Concluyó la jornada en Bs 11,77 para la compra y Bs 11,75 para la venta.

Por su parte, en el marco de la política de dólar flexible implementada recientemente por el sector público, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,08, marcando una referencia oficial frente a los movimientos registrados en el circuito paralelo.

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