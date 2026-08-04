Anapo advierte que la nueva reglamentación no resolverá la escasez de diésel

El expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, aseguró que la nueva reglamentación para la importación privada de diésel es insuficiente para resolver el desabastecimiento que afecta al sector productivo y pidió cambios estructurales en la normativa.

Pérez sostuvo que, además de reglamentar la importación, el Gobierno debe modificar la Ley de Hidrocarburos y generar condiciones para atraer inversiones privadas que permitan producir combustibles en el país. También cuestionó la falta de una planificación a largo plazo para garantizar el suministro.

Irregularidades y falta de socialización

El dirigente señaló que la reglamentación debió ser socializada con los sectores involucrados antes de su aprobación y planteó la necesidad de aprobar una norma específica contra la corrupción.

"Todo el mundo se aprovecha de nosotros y nosotros no podemos hacer nada porque no administramos el Estado", afirmó.

Asimismo, denunció la existencia de cobros irregulares para acceder al diésel subvencionado, indicando que intermediarios cobrarían dinero de forma ilegal para dar prioridad en la entrega del combustible.

Abastecimiento de diésel afecta al sector agropecuario

Respecto a la demanda del sector agropecuario, Pérez indicó que actualmente se requieren al menos cuatro millones de litros de diésel por día para atender las labores de siembra, cosecha y preparación de tierras en Santa Cruz, volumen que, según afirmó, aún no está garantizado.

El expresidente de Anapo advirtió que, si el abastecimiento no mejora en el corto plazo, podrían verse afectadas la producción agropecuaria, la oferta de alimentos y, posteriormente, los precios de la canasta familiar. Además, no descartó que los productores asuman medidas de presión una vez concluyan las labores de la campaña agrícola.

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