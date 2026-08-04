¿El dólar dejó de subir? Esto muestran las últimas cotizaciones en Bolivia

El dólar en el mercado paralelo registró leves variaciones durante la jornada de este martes 4 de agosto y se mantuvo en niveles similares a los observados en los últimos días, tras varias semanas de constantes movimientos en el mercado cambiario.

De acuerdo con el seguimiento a plataformas de referencia del mercado paralelo, la divisa estadounidense cerró la jornada alrededor de Bs 11,77 para la compra y Bs 11,76 para la venta.

Horas antes, durante la mañana, el dólar se cotizaba en Bs 11,82 para la compra y Bs 11,72 para la venta, reflejando pequeñas fluctuaciones a lo largo del día.

Aunque el comportamiento de este martes mostró pocas variaciones, el precio del dólar continúa por encima de los valores registrados meses atrás, en un contexto marcado por la demanda de divisas y la expectativa de distintos sectores económicos sobre su evolución.

El comportamiento de la moneda estadounidense sigue siendo observado por comerciantes, importadores y ciudadanos, debido a su incidencia en los costos de diversos productos y servicios.

Tipo de cambio oficial

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este martes el Tipo de Cambio Oficial en Bs 12,08 por dólar, dentro del esquema de tipo de cambio flexible que aplica la entidad.

La diferencia entre la cotización oficial y la que se registra en el mercado paralelo continúa siendo uno de los principales indicadores seguidos por los actores económicos, mientras el precio del dólar mantiene un comportamiento sujeto a la oferta y la demanda de divisas en el país.

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