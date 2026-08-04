“Pasó por encima”: camión impacta contra motocicleta y deja dos personas fallecidas en San Isidro

Un fatal accidente de tránsito conmocionó a la comunidad de San Isidro. Dos estudiantes perdieron la vida luego de que la motocicleta en la que se trasladaban fuera impactada por un camión pollero en la carretera que une San Isidro con el municipio de Comarapa.

Según información preliminar recogida en el lugar, las víctimas serían estudiantes de la unidad educativa San Isidro 2, quienes circulaban en una motocicleta cuando fueron alcanzadas por el vehículo de carga.

Testigos del hecho señalaron que el accidente habría ocurrido por un presunto exceso de velocidad. De acuerdo con los primeros relatos, el camión impactó a las jóvenes por la parte trasera y, tras el golpe, el vehículo habría pasado por encima de ellas, provocando su muerte de manera instantánea.

“Las estudiantes venían de Vado Hondo hacia la unidad educativa San Isidro 2 y han sido impactadas por la parte de atrás. El camión las ha alcanzado, ha sido un accidente por alcance”, relató un poblador de la zona.

Tras el hecho, vecinos y transportistas expresaron su molestia y preocupación por los accidentes registrados en esta carretera. Un mototaxista de San Isidro cuestionó la conducta del conductor del camión y afirmó que, presuntamente, habría intentado darse a la fuga tras el accidente.

“Un camión pollero que todavía se ha dado a la fuga y, gracias a un vecino también de aquí, lo ha alcanzado para que se haga responsable”, manifestó el poblador.

Asimismo, los vecinos denunciaron demoras en la atención policial y pidieron mayor control en las rutas de la región para evitar nuevos hechos de tránsito.

Hasta el lugar llegaron familiares de las víctimas y personal de emergencia para realizar el levantamiento de los cuerpos. Mientras tanto, se espera un informe oficial de las autoridades correspondientes que determine las causas exactas del accidente y las responsabilidades del caso.

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