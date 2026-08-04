Panificadores buscan alternativas para mantener pan a Bs 0,80 en La Paz

Los panificadores artesanales informaron que mantienen negociaciones con el Gobierno para garantizar el abastecimiento de harina a un menor costo y evitar un incremento en el precio del pan, pese al alza de los principales insumos y la fluctuación del tipo de cambio.

Alternativas para mantener el precio del pan

El dirigente Dandy Mallea explicó que el sector propuso eliminar a los intermediarios en la distribución de harina, de modo que el producto llegue directamente a los panificadores. Indicó que el Gobierno analiza la importación de 30.000 toneladas de trigo desde Argentina, que serían almacenadas en silos de molinos del occidente para abastecer al sector durante tres o cuatro meses.

Según Mamani, actualmente el quintal de harina se comercializa entre Bs 300 y Bs 325, un precio que considera elevado, aunque aseguró que aún permite mantener el pan en Bs 0,80 si se concreta el acuerdo con el Ejecutivo.

"Todo depende del Gobierno", afirmó Mallea, quien señaló que este lunes esperan conocer la fecha de una nueva reunión y la respuesta oficial a la propuesta presentada por el sector.

Asimismo, aseguró que, de concretarse el convenio, los panificadores artesanales se comprometerán a mantener el precio del pan e incluso incrementar su gramaje. También cuestionó a la Confederación de Panificadores por advertir un posible incremento del producto y acusó a sus dirigentes de haber administrado de forma irregular la harina subvencionada.

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