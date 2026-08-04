Miles de familias comienzan a preparar sus viajes por el largo feriado de las fiestas patrias. Si tienes previsto salir a carretera, la primera parada debería ser revisar el estado de las rutas.

De acuerdo con el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la mayor parte de la Red Vial Fundamental permanece transitable, aunque varios tramos presentan cierres temporales, desvíos y restricciones por inundaciones, trabajos de mantenimiento y construcción.

Santa Cruz

San Lorenzo – Salinas

El tránsito continúa completamente cerrado debido a una inundación en las inmediaciones del puente San Miguelito. La recomendación es evitar este tramo hasta nuevo aviso.

Bermejo – La Angostura

La circulación está restringida por trabajos de conservación vial.

Horarios habilitados:

08:00 a 11:30

14:00 a 17:30

La Paz

Puente Chaco – Puente Villa

El paso es controlado debido a trabajos de mantenimiento.

Horarios de circulación:

08:00 a 12:00

13:30 a 18:00

Se recomienda respetar la señalización y las instrucciones del personal desplazado en la zona.

Cochabamba

Puente Lágrimas – Valle Sacta

El tránsito continúa con desvíos y congestión vehicular tras el colapso del antiguo puente Sacta. La circulación está habilitada, pero con precaución.

Paracti – Colomi

Restricción vehicular por trabajos en la carretera.

Horario:

07:00 a 19:00

Villa Tunari – Puente Espíritu Santo

También presenta restricción temporal por obras.

Horario:

07:00 a 19:00

Pando

Kilómetro 185 – La Floresta

La circulación continúa mediante rutas alternas debido a trabajos de construcción.

Conquista – El Sena

Se mantienen desvíos por labores de mantenimiento.

Tarija

La Central – San Antonio (Villamontes)

El tramo registra un cierre temporal con desvíos habilitados mientras continúan los trabajos en la vía.

Recomendaciones antes de emprender el viaje

Ante el incremento del flujo vehicular durante el feriado, la ABC recomienda:

Consultar el estado actualizado de las carreteras antes de salir.

Revisar las condiciones mecánicas del vehículo.

Cargar combustible con anticipación.

Llevar agua, alimentos y un botiquín básico.

Respetar la señalización y las indicaciones del personal de emergencia.

Evitar ingresar a rutas cerradas o con restricciones no autorizadas.

Planificar el recorrido con anticipación puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y largas horas de espera en carretera. Antes de encender el motor, verifica el estado de tu ruta y conduce con precaución.

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