Con el inicio del movimiento por el largo feriado patrio, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta que la mayor parte de la Red Vial Fundamental está habilitada. Sin embargo, existen tramos con cierres, desvíos y restricciones en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Pando y Tarija que podrían afectar los tiempos de viaje.
04/08/2026 10:32
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Miles de familias comienzan a preparar sus viajes por el largo feriado de las fiestas patrias. Si tienes previsto salir a carretera, la primera parada debería ser revisar el estado de las rutas.
De acuerdo con el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la mayor parte de la Red Vial Fundamental permanece transitable, aunque varios tramos presentan cierres temporales, desvíos y restricciones por inundaciones, trabajos de mantenimiento y construcción.
Santa Cruz
San Lorenzo – Salinas
El tránsito continúa completamente cerrado debido a una inundación en las inmediaciones del puente San Miguelito. La recomendación es evitar este tramo hasta nuevo aviso.
Bermejo – La Angostura
La circulación está restringida por trabajos de conservación vial.
Horarios habilitados:
08:00 a 11:30
14:00 a 17:30
La Paz
Puente Chaco – Puente Villa
El paso es controlado debido a trabajos de mantenimiento.
Horarios de circulación:
08:00 a 12:00
13:30 a 18:00
Se recomienda respetar la señalización y las instrucciones del personal desplazado en la zona.
Cochabamba
Puente Lágrimas – Valle Sacta
El tránsito continúa con desvíos y congestión vehicular tras el colapso del antiguo puente Sacta. La circulación está habilitada, pero con precaución.
Paracti – Colomi
Restricción vehicular por trabajos en la carretera.
Horario:
Villa Tunari – Puente Espíritu Santo
También presenta restricción temporal por obras.
Horario:
Pando
Kilómetro 185 – La Floresta
La circulación continúa mediante rutas alternas debido a trabajos de construcción.
Conquista – El Sena
Se mantienen desvíos por labores de mantenimiento.
Tarija
La Central – San Antonio (Villamontes)
El tramo registra un cierre temporal con desvíos habilitados mientras continúan los trabajos en la vía.
Recomendaciones antes de emprender el viaje
Ante el incremento del flujo vehicular durante el feriado, la ABC recomienda:
Consultar el estado actualizado de las carreteras antes de salir.
Revisar las condiciones mecánicas del vehículo.
Cargar combustible con anticipación.
Llevar agua, alimentos y un botiquín básico.
Respetar la señalización y las indicaciones del personal de emergencia.
Evitar ingresar a rutas cerradas o con restricciones no autorizadas.
Planificar el recorrido con anticipación puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y largas horas de espera en carretera. Antes de encender el motor, verifica el estado de tu ruta y conduce con precaución.
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