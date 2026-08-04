¿Cómo estará el clima este martes? Revise el pronóstico para las 9 capitales

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 4 de agosto una jornada con cielos despejados y poco nubosos en gran parte del país. Las bajas temperaturas continuarán en el occidente, mientras que el oriente mantendrá un ambiente cálido con lluvias previstas en algunos sectores.

Occidente: continúa el frío

En el occidente persistirán las temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día.

La Paz: entre 3°C y 20°C , con cielos despejados.

El Alto: de -7°C a 14°C, con cielo despejado.

Oruro: entre -8°C y 17°C , sin probabilidad de lluvias.

Potosí: de -6°C a 21°C, con cielos despejados.

Valles: ambiente templado

La región de los Valles tendrá una jornada mayormente estable.

Cochabamba: entre 6°C y 31°C , con cielos despejados.

Sucre: de 8°C a 22°C , sin lluvias.

Tarija: entre 4°C y 27°C, con cielos poco nubosos.

Oriente: calor y lluvias aisladas

En el oriente predominarán las temperaturas cálidas, aunque algunas ciudades podrían registrar precipitaciones.

Santa Cruz: entre 20°C y 28°C, con cielo nuboso.

Trinidad: de 20°C a 30°C , con probabilidad de lluvias.

Cobija: entre 20°C y 34°C, con cielos nubosos.

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