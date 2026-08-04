¿Cómo estará el clima este martes? Revise el pronóstico para las 9 capitales

Antes de salir de casa, revise cómo estará el tiempo en su ciudad. El Senamhi anticipa bajas temperaturas, cielos despejados y algunas lluvias en el oriente.
04/08/2026 7:50
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 4 de agosto una jornada con cielos despejados y poco nubosos en gran parte del país. Las bajas temperaturas continuarán en el occidente, mientras que el oriente mantendrá un ambiente cálido con lluvias previstas en algunos sectores.
Occidente: continúa el frío
En el occidente persistirán las temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día.
La Paz: entre 3°C y 20°C, con cielos despejados.
El Alto: de -7°C a 14°C, con cielo despejado.
Oruro: entre -8°C y 17°C, sin probabilidad de lluvias.
Potosí: de -6°C a 21°C, con cielos despejados.
Valles: ambiente templado
La región de los Valles tendrá una jornada mayormente estable.
Cochabamba: entre 6°C y 31°C, con cielos despejados.
Sucre: de 8°C a 22°C, sin lluvias.
Tarija: entre 4°C y 27°C, con cielos poco nubosos.
Oriente: calor y lluvias aisladas
En el oriente predominarán las temperaturas cálidas, aunque algunas ciudades podrían registrar precipitaciones.
Santa Cruz: entre 20°C y 28°C, con cielo nuboso.
Trinidad: de 20°C a 30°C, con probabilidad de lluvias.
Cobija: entre 20°C y 34°C, con cielos nubosos.
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