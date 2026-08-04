La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) asestó un duro golpe a la delincuencia tras la captura de los dos involucrados en el violento atraco a una casa de cambios registrado la semana pasada en la zona norte de la ciudad. Tras su audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó la detención preventiva por tiempo indefinido de ambos sujetos en el penal de San Sebastián Varones.

Durante los operativos de allanamiento concretados el domingo, los efectivos policiales lograron el secuestro del arma de fuego empleada en el ilícito y dos motocicletas que utilizaban los antisociales para operar y darse a la fuga.

Sin embargo, el operativo dio un giro inesperado al encontrarse en posesión de los aprehendidos un cargamento de 112 paquetes de marihuana.

Proceso penal ampliado a la Felcn

Inicialmente, la persecución penal contra ambos sujetos se abrió bajo la tipificación de robo agravado, respaldada por los registros de cámaras de seguridad que evidenciaron la intimidación con arma de fuego y el arrebato del dinero.

No obstante, tras el hallazgo de la sustancia controlada, las investigaciones se extenderán al ámbito del narcotráfico a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

"El delito inicial fue el robo agravado debido a la intimidación y violencia con arma de fuego. Las evidencias materiales y las motocicletas los sindican directamente. Ahora, al estar en posesión de una gran cantidad de sustancias controladas, la unidad de narcóticos realizará las pesquisas correspondientes de manera paralela por ese delito", confirmó el director de la FELCC, Erick Peralta.

Avanza la búsqueda por el crimen del librecambista en la Av. Ayacucho

En otro caso que mantiene en vilo a la capital cochabambina, la Felcc informó que existen "buenos avances" para dar con los responsables del asesinato de un librecambista registrado en la avenida Ayacucho.

Peralta precisó que, por estrategia investigativa y para evitar alertar a los sospechosos, los detalles se mantendrán bajo estricta reserva por el momento:

"Por razones obvias no vamos a dar detalles de la investigación. Estamos colectando la mayor cantidad de evidencias y en los próximos días se tendrán novedades de manera material y objetiva".

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