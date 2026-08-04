Un camión fuera de control choca contra tres autos y una moto, dejando dos heridos

Un aparatoso accidente múltiple registrado sobre la avenida Guayacán, en la zona de Golondrinas (Cochabamba), dejó un saldo preliminar de dos personas heridas y cuantiosos daños materiales. El hecho movilizó a efectivos de la Policía Boliviana, personal de tránsito y equipos de emergencia, quienes acudieron al lugar para socorrer a los afectados y despejar la vía.

De acuerdo con los primeros reportes y el testimonio de los testigos en la zona, un camión que circulaba desde las inmediaciones del túnel de El Abra perdió el control e impactó violentamente contra una motocicleta y varios vehículos que se encontraban en el trayecto.

"Como tres autos ha chocado. Ha impactado mi casa en la Guayacán, en Golondrinas. Impactó primero la moto y el auto. Y el auto que chocó impactó sobre mi casa, se vino contraruta y botó mi tinglado"", relató con preocupación un vecino afectado cuyo inmueble sufrió daños directos.

El impacto provocó una cadena de choques que involucró en total a tres automóviles, una motocicleta y el camión pesado. Producto de la colisión, el conductor de la moto y uno de los taxistas involucrados resultaron heridos, siendo evacuados de emergencia por el personal médico. En el lugar quedaron esparcidos cristales rotos, autopartes y escombros de gran consideración.

Por su parte, el chofer del camión implicado en el siniestro se pronunció en el lugar de los hechos y atribuyó el incidente a desperfectos mecánicos repentinos mientras realizaba maniobras en la zona.

"Yo estaba haciendo la fila para diésel [...] como en mi delante ha recorrido, ya había espacio, entonces ahí no se ha prendido el auto por falla mecánica, eso me sucedió. Pero ya lo estamos hablando con los propietarios de los autos y yo lo voy a solucionar", declaró el conductor.

Efectivos de la Unidad de Tránsito se constituyeron en el lugar para realizar las pericias técnicas de rigor, levantar los croquis correspondientes, organizar el tráfico vehicular que quedó congestionado y cuantificar de manera oficial los daños materiales en los motorizados y en la vivienda afectada.

Minutos más tarde, grúas de alto tonelaje arribaron a la avenida Guayacán para retirar los vehículos siniestrados y restablecer la circulación normal en la zona.

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