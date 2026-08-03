Detención domiciliaria para exdirector de la Aisem por el caso del hospital de Trinidad

La Justicia ordenó la detención domiciliaria del exdirector técnico de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del hospital de Trinidad, en el departamento de Beni.

El exfuncionario fue aprehendido el pasado viernes y posteriormente puesto ante la autoridad jurisdiccional para definir su situación legal.

Investigado por incumplimiento de deberes

De acuerdo con la jefa del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción, Cheryl Sempértegui, el exdirector técnico es investigado por el presunto delito de incumplimiento de deberes, a raíz del proyecto de construcción del hospital de tercer nivel en Trinidad.

La autoridad policial indicó que se aguardan nuevas citaciones dentro de la estrategia investigativa del caso.

Obra millonaria y paralizada

La construcción del hospital demandó más de Bs 400 millones. El contrato fue firmado en 2016, pero fue rescindido en 2019, cuando la obra tenía apenas un 16% de avance.

Posteriormente, en 2022, se lanzó una nueva licitación; sin embargo, la obra volvió a paralizarse en 2024 debido a presuntas irregularidades consideradas insostenibles.

Más de 40 personas involucradas

La investigación alcanza a más de 40 personas, entre exfuncionarios y otros posibles implicados en el proceso de contratación, supervisión y ejecución de la obra.

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