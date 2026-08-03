Jhonny Fernández llega a la Delcc para declarar por caso viaducto

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, llegó este lunes hasta dependencias de la Delcc, instancia especializada en lucha contra la corrupción, para prestar declaración en calidad de denunciado dentro de la investigación por presunta malversación de fondos en el proyecto del viaducto del 4to anillo y doble vía a La Guardia.

La exautoridad municipal arribó al lugar cerca de la hora fijada para su citación y afirmó que acudía para dar su versión sobre los hechos investigados.

“Tenía que presentarme ahora a las 4:30 de la tarde y estoy llegando para hacer ver lo que es la realidad y la verdad de las cosas”, señaló Fernández ante los medios.

Investigación por presunta malversación

El caso está relacionado con una denuncia por presunto mal manejo de recursos vinculados al proyecto del viaducto, una obra ejecutada durante la gestión municipal anterior y que ahora es objeto de investigación.

Consultado sobre las acusaciones en su contra, Fernández evitó ingresar en detalles y sostuvo que será en el marco legal donde se deberán presentar y valorar los elementos correspondientes.

“La ley es la ley y hay que cumplir. Las normativas son normativas, los proyectos, los contratos, todo tiene un formato, tienen también un presupuesto”, manifestó.

Pide no especular

El exalcalde sostuvo que otras personas ya acudieron a declarar dentro del proceso y que cada una expuso su versión ante las autoridades.

“No hay nada de ponerse a especular cosas”, afirmó, al remarcar que corresponde dejar avanzar la investigación.

La autoridad competente deberá valorar declaraciones, documentación, contratos y antecedentes del proyecto para establecer si existieron irregularidades administrativas o penales en el manejo de recursos destinados a la obra.

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