Más de 200 policías llegan a San Matías tras ola de crímenes que sacudió la frontera con Brasil

Ante la escalada de violencia y los recientes hechos de sangre registrados en la zona fronteriza con el Brasil, este lunes por la tarde un fuerte contingente de más de 200 efectivos policiales partió desde el municipio de San Ignacio de Velasco con rumbo a San Matías, en la provincia Ángel Sandoval.

El operativo está compuesto por diferentes unidades especiales de la Policía Boliviana, las cuales arribaron previamente desde la capital cruceña para reforzar la seguridad en la región.

Operativos en puntos estratégicos

Las autoridades informaron que los uniformados se están desplazando de manera inmediata para instalar operativos de control y patrullaje intensivo en puntos considerados clave de la frontera: San Matías, Ascensión de la Frontera y Las Petas.

El despliegue tiene como objetivo principal restablecer el orden, garantizar la seguridad de los habitantes y realizar trabajos tácticos e investigativos en la zona.

Una semana marcada por la sangre

Esta intervención policial responde al alarmante incremento de la criminalidad en la región. En los últimos días, la frontera boliviano-brasileña ha sido escenario de asesinatos y ataques armados que encendieron las alarmas de las autoridades.

El contexto departamental agrava la situación: el departamento de Santa Cruz atravesó una de sus semanas más violentas, registrando 9 muertes violentas y múltiples ataques armados en tan solo cinco días, una racha delictiva que ha obligado a un repliegue y refuerzo inmediato de las fuerzas del orden en las zonas más vulnerables.

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