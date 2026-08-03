Ritmo, energía y talento: Bolivia se prepara para vivir el Festival Danzarte 2026

La danza volverá a convertirse en protagonista con la llegada del XVIII Festival Danzarte 2026 “Nuestra Esencia”, un encuentro que reunirá a los mejores exponentes del talento artístico nacional en el escenario más grande de Bolivia.

Durante seis jornadas, más de 250 agrupaciones provenientes de diferentes regiones del país demostrarán su pasión por la danza, con la participación de aproximadamente 4.000 bailarines que llenarán de color, ritmo y emoción este importante evento cultural.

El festival se desarrollará del 4 al 9 de agosto en el Coliseo Polideportivo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), convirtiendo a Santa Cruz en el punto de encuentro de la diversidad artística boliviana.

Una celebración de identidad y cultura

Dance Arte 2026 busca destacar la fuerza de la danza como una expresión que une generaciones, rescata tradiciones y refleja la identidad de Bolivia a través del movimiento y la música.

Desde distintos estilos y propuestas, los participantes preparan presentaciones cargadas de creatividad, disciplina y emoción para conquistar al público.

Un escenario donde nacen emociones

El evento promete noches llenas de adrenalina, talento y espectáculo, donde cada coreografía contará una historia y cada bailarín dejará todo sobre el escenario, además podrás ver todo el evento por la señal de Red Uno.

“Nuestra Esencia” invita al público a vivir una experiencia única y ser parte de una celebración donde la cultura boliviana se expresa a través de la danza.

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