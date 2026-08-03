Dan 180 días de cárcel al primer aprehendido por la emboscada donde murió el subteniente Yerson Salazar

La investigación por la emboscada registrada en San Matías, donde murió el subteniente de la Policía Yerson Salazar Aliendres, registró sus primeros avances. La Justicia ordenó 180 días de detención preventiva para el primer aprehendido, mientras la Policía confirmó que ya tiene identificados a varios de los presuntos autores y cómplices del ataque.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que el sospechoso fue capturado durante los operativos ejecutados inmediatamente después del hecho.

“En los operativos realizados de manera inmediata se logró la aprehensión de una persona de sexo masculino que se encontraba al interior de un vehículo. Portaba una funda de arma de fuego y además se encontraron otros elementos que eran manejados en el ámbito de inteligencia”, explicó la autoridad.

Tras su captura, el hombre fue trasladado inicialmente a San Matías, donde un juez determinó su detención preventiva por 180 días. Posteriormente fue llevado por vía aérea hasta Santa Cruz e ingresado al penal de Palmasola.

Respecto a sus antecedentes, Gómez indicó que las verificaciones continúan. Hasta el momento no se encontraron registros en Bolivia, aunque la institución cruza información con autoridades de Brasil, otros países e Interpol para establecer si el investigado tiene vínculos con organizaciones criminales.

El comandante también reveló que la investigación permitió identificar a varios presuntos implicados en la emboscada.

“Tenemos identificado a uno de los autores específicamente y también a otros sujetos que habrían participado como autores y cómplices. En el proceso investigativo vamos a confirmar o descartar esa información”, sostuvo.

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