¿Viajarás en feriado? Estos son los precios de la Terminal de Buses de La Paz

Con motivo del feriado nacional ampliado por el aniversario de Bolivia, la Terminal de Buses de La Paz dio a conocer las tarifas máximas autorizadas para los viajes interdepartamentales, con el objetivo de que los pasajeros conozcan los precios antes de comprar sus boletos y eviten cobros indebidos.

Costo de pasajes oficial

Los costos varían de acuerdo con el destino y el tipo de servicio. Desde La Paz hacia Oruro, los pasajes tienen una tarifa mínima de Bs 27 y una máxima de Bs 39; hacia Cochabamba oscilan entre Bs 53 y Bs 85; mientras que los viajes a Santa Cruz tienen precios diferenciados por carretera, con tarifas que pueden llegar hasta Bs 224 en servicio cama por la ruta nueva y hasta Bs 319 por la carretera antigua.

Para otros destinos como Potosí, Sucre, Tarija, Villazón y Uyuni, los precios también cuentan con rangos establecidos por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), de acuerdo con la categoría del servicio.

La ATT informó que desplegará controles en las terminales terrestres para verificar el cumplimiento de las tarifas autorizadas y evitar que algunas empresas incrementen los precios aprovechando la alta demanda de viajes durante estas fechas.

Denuncia cualquier costo excesivo

La entidad recomendó a los usuarios revisar los tarifarios oficiales antes de viajar y denunciar cualquier cobro excesivo.

Los pasajeros que identifiquen irregularidades podrán presentar sus denuncias ante la ATT o consultar los precios autorizados mediante el WhatsApp de la Terminal de Buses de La Paz: 67170222.

Las autoridades exhortaron a la población a planificar sus viajes con anticipación y verificar los costos establecidos para garantizar un traslado seguro y sin inconvenientes durante el feriado nacional.

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