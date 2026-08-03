Estos son los precios actualizados de la canasta familiar en los mercados paceños

Los precios de varios productos de la canasta familiar volvieron a registrar incrementos en los mercados de La Paz. Comerciantes informaron que la harina, el aceite, la manteca y la carne de pollo aumentaron de precio durante la última semana, pese a la reciente baja en la cotización del dólar.

¿Incremento en los costos?

En el caso de la harina, el quintal subió Bs 5. Los vendedores señalaron que el producto, que antes llegaba a Bs 310, ahora se comercializa a Bs 315 por quintal. Asimismo, indicaron que otros insumos como el aceite y la manteca también registraron un incremento en sus costos.

Los comerciantes atribuyen estas variaciones a la falta de diésel y al encarecimiento de los fletes para el transporte de mercadería.

Otro producto que registró un alza es la carne de pollo. En el mercado Miraflores, el kilo se comercializa actualmente a Bs 27,50, cuando la semana pasada no superaba los Bs 20.

Abastecimiento irregular por falta de diésel

Los vendedores señalaron que algunos proveedores redujeron el abastecimiento debido a las dificultades para el transporte, situación que habría influido en el incremento del precio del pollo en los centros de abasto.

El aumento de estos productos impacta directamente en el presupuesto de las familias, que deben destinar más recursos para la compra de alimentos básicos.

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