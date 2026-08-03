Fiscalía acusa formalmente a Rafael Arce Mosqueira por presunto enriquecimiento ilícito

El Ministerio Público presentó una acusación formal contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, informó la Fiscalía.

De acuerdo con la institución, dentro del proceso investigativo se cuenta con 30 elementos probatorios que serán considerados en la etapa correspondiente del proceso judicial.

Acusado permanece en rebeldía

Según la información proporcionada por la Fiscalía, Rafael Arce Mosqueira fue declarado en rebeldía, debido a su incomparecencia ante las autoridades judiciales.

Asimismo, existe una orden de aprehensión vigente que permanece pendiente de ejecución.

Proceso continúa en instancia judicial

La acusación presentada por el Ministerio Público representa un nuevo avance dentro de la investigación, mientras las autoridades deberán continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

El caso será analizado en las instancias competentes para determinar la responsabilidad o inocencia del acusado, en el marco del debido proceso.

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