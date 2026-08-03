A segundos de una tragedia: piloto evita un accidente de un avión de British Airways sobre Londres

Las autoridades británicas investigan un incidente ocurrido a bordo de un avión de British Airways, luego de que una aeronave presentara una falla en los sistemas de vuelo durante su aproximación al aeropuerto de Heathrow.

El hecho ocurrió el 6 de julio, aunque fue divulgado recientemente por medios británicos. De acuerdo con el diario The Sun, el Airbus A320 del vuelo BA919, procedente de Düsseldorf (Alemania), experimentó una situación crítica cuando sobrevolaba el sector de Canary Wharf, en Londres.

Según esa versión, el avión sufrió una pérdida de sustentación o una maniobra anómala a unos 1.200 metros de altitud, lo que obligó al capitán a asumir de inmediato el control de la aeronave para corregir la trayectoria y evitar un desenlace mayor.

Fuentes citadas por el medio británico señalaron que recuperar el control del avión en esas condiciones y a baja altura constituye una de las maniobras más complejas para un piloto.

Pese al incidente, la aeronave logró aterrizar sin inconvenientes en el Aeropuerto de Heathrow, y no se reportaron personas heridas.

Investigación en curso

La Air Accidents Investigation Branch (Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido) abrió una investigación para determinar las causas del incidente y establecer qué originó la falla registrada durante la aproximación.

Según la información publicada, el capitán tomó posteriormente un período de descanso debido al impacto emocional generado por la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado conclusiones sobre las causas del incidente y la investigación continúa en desarrollo.

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