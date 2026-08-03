El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre, en las que buscará un cuarto mandato no consecutivo, con un programa centrado en el fortalecimiento de la defensa nacional, la educación, la explotación de tierras raras y la lucha contra la violencia de género.

Durante un acto realizado en el centro de convenciones Expo Center Norte, en São Paulo, Lula afirmó que su Gobierno "ha cumplido más de lo prometido" y aseguró que todavía puede hacer más si obtiene un nuevo respaldo en las urnas.

"Tienen un Gobierno que ha cumplido más de lo prometido y que cumplirá mucho más. Solo depende de ustedes", expresó ante cientos de militantes y dirigentes políticos.

PT oficializa la fórmula Lula-Alckmin

La candidatura fue proclamada por la dirección del Partido de los Trabajadores (PT), que confirmó la fórmula integrada por Lula y el actual vicepresidente Geraldo Alckmin.

El oficialismo llegará a las elecciones respaldado por una coalición de siete partidos progresistas y de centroizquierda, mientras la oposición conservadora permanece dividida.

Defensa, minerales estratégicos y derechos de las mujeres

En su primer discurso como candidato, Lula adelantó que aumentará la inversión en defensa, con el objetivo de que Brasil esté preparado ante cualquier amenaza externa.

También anunció que dará prioridad al desarrollo de la industria de tierras raras y minerales críticos, al considerar que esos recursos deben ser explotados con tecnología brasileña.

"Hay mucha gente metiendo la mano en nuestras tierras y eso se va a acabar", afirmó.

Brasil posee las segundas mayores reservas de tierras raras del mundo, solo por detrás de China, aunque gran parte de esos recursos aún no ha sido explotada.

Además, el mandatario reafirmó su compromiso con las políticas para combatir la violencia contra las mujeres, uno de los principales ejes de su administración. Durante el acto, cedió la palabra a la primera dama, Rosângela 'Janja' Lula da Silva, impulsora del plan nacional contra el feminicidio.

Lula evita confrontar a sus adversarios

Aunque la campaña electoral ya comenzó oficialmente, Lula evitó referirse directamente a sus principales rivales y tampoco profundizó sobre la reciente tensión comercial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que solo mencionó de forma anecdótica.

El mandatario sostuvo que su candidatura será la única que no necesitará "contar una mentira" durante la campaña y prometió impulsar nuevas transformaciones en caso de ser reelegido.

"Estoy como nuevo", dice Lula a sus 80 años

A sus 80 años, Lula respondió a las críticas sobre su edad asegurando que mantiene una rutina diaria de ejercicios físicos y que se siente en mejores condiciones que cuando asumió la Presidencia por primera vez en 2003.

"Estoy mejor porque tomé una decisión y tengo una causa", afirmó ante los asistentes.

Con información de EFE

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