Capturan a ‘El Poncho’, el capo por el que EEUU ofrecía $us 5 millones

El Ejército mexicano detuvo este sábado 1 de agosto a Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “Poncho La Quiringua”, identificado por autoridades como líder del Cártel de Los Reyes, en el estado de Michoacán.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien señaló que Fernández Magallón contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.

EE.UU. ofrecía una recompensa de $us 5 millones

El detenido era buscado por las autoridades estadounidenses, que habían ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Fernández Magallón entre los objetivos vinculados a Cárteles Unidos y estableció la recompensa en agosto de 2025.

Según las acusaciones estadounidenses, Fernández Magallón estaba relacionado con conspiraciones para la fabricación y distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro también lo sancionó y señaló que habría participado en el reclutamiento de exmilitares y expolicías colombianos para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura provocó bloqueos e incendios

Después del operativo, presuntos integrantes de la organización criminal reaccionaron con bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, según informó García Harfuch.

Las autoridades mexicanas desplegaron un operativo de seguridad en la zona para restablecer la circulación y contener los disturbios.

¿Quién es ‘El Poncho’?

Fernández Magallón era identificado como uno de los líderes del Cártel de Los Reyes, organización asentada en Michoacán y vinculada con Cárteles Unidos.

En agosto de 2025, Estados Unidos anunció recompensas por información contra varios líderes de esa alianza criminal. Para Fernández Magallón estableció una recompensa de hasta $us 5 millones.

El Departamento de Justicia estadounidense también informó en 2025 que Fernández Magallón estaba entre los dirigentes de Cárteles Unidos contra quienes se presentaron acusaciones federales.

Autoridades destacan el operativo

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la captura y destacó la coordinación en materia de seguridad entre ambos países.

Por ahora, las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones y los operativos de seguridad en Michoacán tras los hechos registrados luego de la detención.

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