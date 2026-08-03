La historia secreta de Bolivia: ¿por qué tiene dos capitales y quiénes la gobernaron?

El país conmemora un nuevo aniversario de su fundación como Estado soberano. Este 6 de agosto de 2026, Bolivia celebra 201 años de independencia, recordando la firma del Acta de la Independencia en 1825 y el nacimiento de una nación que, a lo largo de más de dos siglos, ha atravesado profundas transformaciones políticas, económicas y sociales.

La independencia fue proclamada el 6 de agosto de 1825 en la ciudad de Chuquisaca, hoy Sucre, poniendo fin al dominio español y dando origen a la República de Bolivia.

Bolivia tiene dos capitales

Una de las particularidades del país es que cuenta con una estructura político-administrativa dividida entre dos ciudades.

Sucre es la Capital Constitucional de Bolivia y sede del Órgano Judicial. Además, fue el escenario donde se firmó el Acta de la Independencia en la histórica Casa de la Libertad.

Por su parte, La Paz es la Sede de Gobierno, donde funcionan el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional desde el fin de la Guerra Federal en 1899.

Más de 200 años de historia presidencial

Desde su fundación, Bolivia ha tenido decenas de mandatarios entre presidentes constitucionales, provisionales, militares y gobiernos de transición.

La historia presidencial comenzó con Simón Bolívar, considerado el primer presidente del país en 1825. Posteriormente asumió Antonio José de Sucre, uno de los principales artífices de la independencia.

Durante el siglo XIX, Bolivia estuvo marcada por constantes cambios de gobierno y conflictos políticos, con figuras como Andrés de Santa Cruz, José Ballivián, Manuel Isidoro Belzu, Mariano Melgarejo y Hilarión Daza.

Del siglo XX al Estado Plurinacional

En el siglo XX, el país vivió etapas de gobiernos liberales, revoluciones, dictaduras militares y procesos democráticos.

Entre los presidentes más influyentes destacan Víctor Paz Estenssoro, impulsor de la Revolución Nacional de 1952; Hernán Siles Zuazo; Hugo Banzer Suárez; Jaime Paz Zamora; y Gonzalo Sánchez de Lozada.

Ya en el siglo XXI, Bolivia estuvo gobernada por Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé, Evo Morales, Jeanine Áñez, Luis Arce Catacora y actualmente por Rodrigo Paz Pereira, quien asumió la presidencia en 2025.

Una historia que continúa

A 201 años de su independencia, Bolivia mantiene su identidad construida a partir de la diversidad cultural, regional y social de sus habitantes.

La conmemoración de este nuevo aniversario patrio no solo recuerda la firma del Acta de Independencia en 1825, sino también el recorrido institucional de un país que ha tenido decenas de presidentes, cambios políticos trascendentales y una organización única con dos capitales que forman parte de su historia y su presente.



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