Tres delincuentes ingresaron a una vivienda de la zona Romero Pampa de la ciudad de El Alto y se llevaron Bs 227.000 en apenas 10 minutos, aprovechando la ausencia de los propietarios. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y ahora es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Ladrones fueron captados en cámara

Las imágenes muestran que los antisociales llegaron a bordo de un vehículo color plomo con franjas negras. Al no poder abrir el portón, uno de ellos escaló la pared con ayuda de un cómplice y posteriormente violentaron la puerta con una pata de cabra para ingresar al inmueble.

Según la propietaria, los delincuentes revolvieron todas las habitaciones y se llevaron el dinero producto de los ahorros familiares, además de romper incluso las alcancías de su hija.

"Se llevaron todo. Destrozaron las tres habitaciones... hasta las alcancías de mi hijita", lamentó.

La víctima también sospecha que los autores realizaron un seguimiento previo, ya que un taxi permaneció estacionado cerca de la vivienda antes del robo.

Denuncian robos en la zona

Los vecinos denunciaron que no es el primer hecho delictivo en la zona y demandaron mayor presencia policial para evitar nuevos robos.

El director de la Felcc de El Alto, Jorge Sologuren, informó que el monto sustraído asciende a Bs 227.000 y que la Policía realiza el ruteo de cámaras de vigilancia y entrevistas a posibles testigos para identificar a los responsables. Además, señaló que el dinero correspondía a los ahorros obtenidos por la actividad comercial de la familia.

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