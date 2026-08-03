Marco Oviedo: "Detener a Evo Morales es una prioridad del Gobierno"

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó este lunes que la aprehensión del expresidente Evo Morales es una prioridad para el Gobierno, desmarcándose de las declaraciones del comandante general de la Policía, Mirko Sokol, quien había señalado que la captura del exmandatario no era una prioridad para la institución.

La declaración fue realizada tras el acto de ascenso póstumo del subteniente Yerson Salazar, asesinado durante un operativo en San Matías, Santa Cruz. Al ser consultado sobre las afirmaciones del jefe policial, el ministro fue contundente:

"El Gobierno ha definido como tarea prioritaria detener a Evo Morales, eso es todo".

Morales y sus cuentas pendientes con la Justicia

Sobre Morales pesan dos órdenes de aprehensión. La primera corresponde a un proceso por presunta trata de personas, con el agravante de que habría tenido una hija con una adolescente cuando ejercía la Presidencia del Estado.

La segunda fue emitida la pasada semana dentro de una investigación por presunto terrorismo, vinculada a los bloqueos de 53 días registrados entre mayo y junio, que dejaron 22 fallecidos, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

Plan "Frontera Segura" en Santa Cruz

Durante su intervención, Oviedo también destacó el trabajo de la Policía en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, al señalar que el país enfrenta organizaciones criminales transnacionales que disputan corredores para el tráfico de drogas en la frontera con Brasil.

Asimismo, anunció que en las próximas semanas se pondrá en marcha el plan "Frontera Segura", que contempla operaciones conjuntas con la Policía Federal de Brasil, intercambio permanente de información de inteligencia y el fortalecimiento de los controles en puntos fronterizos como Cobija, Guayaramerín, San Matías y Puerto Suárez.

Honor para el subteniente asesinado

La autoridad también expresó su respaldo a la familia del subteniente Salazar y aseguró que el Gobierno brindará apoyo tras la muerte del joven oficial, quien perdió la vida durante un operativo contra presuntos integrantes de organizaciones criminales en la frontera con Brasil.

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