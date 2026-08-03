A pocos días del 6 de agosto, cuando se prevé que el presidente Rodrigo Paz realice cambios en su gabinete ministerial, distintos sectores políticos y sociales comenzaron a exigir una renovación de las autoridades del Ejecutivo.

Desde el PDC consideran que el relevo debe ser total, al sostener que los actuales ministros no lograron responder a las necesidades del país.

"Si se tienen 15 ministros que no han resultado, es momento de dar vuelta a la moneda y que entre nueva gente profesional", señaló la senadora Ana Crispín.

En contraste, la legisladora oficialista Claudia Bilbao afirmó que los cambios deberían concentrarse en áreas estratégicas, principalmente en Yacimientos, el Ministerio de Economía, Salud y Educación, donde considera que existen mayores dificultades de gestión.

Autotransporte también se pronunció

Al pedido también se sumó el sector del autotransporte. Los choferes manifestaron que un cambio de gabinete solo tendrá sentido si las nuevas autoridades cumplen los compromisos asumidos con los distintos sectores.

"Si va a haber un cambio, que sean autoridades que verdaderamente cumplan; si va a ser otro saludo a la bandera, no sirve", advirtió Víctor Tarqui, secretario general de la Confederación de Choferes de Bolivia.

Por su parte, el analista político Carlos Cordero sostuvo que el nuevo gabinete debe combinar experiencia y capacidad técnica, además de estar integrado por autoridades con una trayectoria libre de cuestionamientos por corrupción.

Asimismo, señaló que, tras la salida de la Alianza Unidad del Gobierno, surge la incertidumbre sobre la continuidad de algunos ministros vinculados a ese bloque político.

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