Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante la temporada de incendios forestales, se desarrolló en San Javier el primer ejercicio de movilización del personal de emergencia, un simulacro que permitió evaluar protocolos, mejorar la coordinación y reforzar las técnicas de combate contra el fuego.

Durante la jornada, los equipos conformaron un Comando de Incidentes, estructura operativa que permite organizar las acciones antes y durante una emergencia, con responsables en áreas como operaciones, planificación, seguridad y logística.

Capacitación en rescate y combate al fuego

Los participantes recibieron instrucción práctica en técnicas de salvataje, rescate y control de incendios forestales.

Los organizadores explicaron que este tipo de entrenamientos son fundamentales para que el personal pueda actuar de manera segura y efectiva en situaciones reales.

Antes de ingresar al campo, los equipos realizaron una evaluación de las condiciones meteorológicas y verificaron aspectos esenciales como:

Uso correcto del equipo de protección personal (PPE).

Hidratación permanente.

Coordinación del grupo de trabajo.

Medidas de seguridad antes de intervenir.

Construcción de líneas de defensa para detener el avance del fuego

Durante el ejercicio se aplicó una de las principales técnicas utilizadas en incendios forestales: la construcción de líneas de defensa.

Una primera cuadrilla ingresó con herramientas de corte para abrir el terreno, seguida por equipos encargados del raspado, con el objetivo de retirar la cobertura vegetal y eliminar el material combustible.

“Estas herramientas permiten dejar la superficie del suelo sin cobertura vegetal, sin combustible, para que cuando el fuego llegue disminuya su intensidad y pueda aplacarse”, explicaron durante la práctica.

En escenarios donde las distancias sean mayores, se contempla el apoyo de maquinaria pesada para reforzar las acciones y aumentar la efectividad del trabajo.

Simulacro también incluyó atención médica y rescate

Como parte del entrenamiento, se realizó un ejercicio de evacuación de un bombero que sufrió una descompensación durante las operaciones.

Personal médico y ambulancias participaron en la práctica, aplicando protocolos de estabilización y traslado.

“Lo más importante es priorizar la vida del camarada, realizar la estabilización y atender su estado”, señalaron los responsables del simulacro.

Balance positivo y réplica en otros municipios

Tras más de 10 horas de trabajo en campo, las autoridades calificaron el ejercicio como positivo y destacaron el cumplimiento de cinco componentes principales:

Línea de defensa.

Sistema de comunicación.

Comando de incidentes unificado.

Seguridad operativa.

Coordinación logística.

Los responsables adelantaron que este tipo de simulacros buscarán replicarse en otros municipios para fortalecer la preparación regional frente a los incendios forestales.

Ante el incremento del riesgo de incendios forestales durante la época seca, las autoridades resaltan que la preparación previa es clave para reducir impactos ambientales y proteger la vida de quienes combaten el fuego.

La capacitación y coordinación entre instituciones se convierten en una herramienta fundamental para responder de manera rápida y organizada ante cualquier emergencia.

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