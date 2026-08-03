El pollo sube de precio en Santa Cruz: comerciantes alertan por menor oferta y costos más altos

El bolsillo de las familias cruceñas vuelve a sentir presión. En un recorrido por diferentes mercados de la capital cruceña, comerciantes reportaron un incremento en el precio del kilo de pollo, un producto considerado esencial dentro de la canasta familiar.

Según las vendedoras, semanas atrás el precio se encontraba entre 17 y 18 bolivianos por kilo, pero actualmente en algunos centros de abasto llega a alcanzar precios más elevados.

Comerciantes atribuyen el aumento a problemas de producción

Una de las vendedoras explicó que los proveedores justifican el incremento por la falta de algunos insumos necesarios para la producción avícola.

“Semanas antes costaba entre 17 a 18 bolivianos, ahora llega hasta 20 bolivianos. Los proveedores dicen que es por el dólar, porque no hay alimento balanceado para los animales, no hay vacunas y todo eso afecta al pueblo”, señaló.

La comerciante indicó que el precio ha tenido variaciones constantes durante los últimos días.

“Antes estaba 18, 19, pero día a día va subiendo un boliviano. Algunas amas de casa ya no llevan porque no les alcanza”, afirmó.

Menor cantidad y pollos de menor tamaño

Otra comerciante aseguró que el problema no solo está en el precio, sino también en la disponibilidad del producto.

“Hoy está a 28 bolivianos el kilo. Los proveedores nos dicen que no hay mucho pollo, no están pudiendo encontrar y algunos regresan sin poder cargar porque no les están dando”, explicó.

Además, señaló que el tamaño del pollo también habría disminuido en comparación con semanas anteriores.

“Antes llegaban pollos grandes de 2,5; 2,8 y hasta 3 kilos. Ahora está llegando menos cantidad y el peso es menor”, manifestó.

Amas de casa sienten el impacto

El incremento genera preocupación entre consumidores, quienes deben ajustar sus compras para mantener el presupuesto familiar.

Comerciantes aseguran que algunas familias optan por reducir la cantidad adquirida o buscar otros productos alternativos debido al aumento del precio.

El pollo, uno de los alimentos más consumidos por las familias bolivianas, enfrenta una nueva presión en los mercados cruceños. Mientras comerciantes reportan menor abastecimiento y precios elevados, consumidores esperan que se estabilice la oferta para evitar nuevos incrementos.

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