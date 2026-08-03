Miedo en las calles de Santa Cruz: vecinos exigen mayor control ante ola de inseguridad

La ola de violencia que golpea al departamento de Santa Cruz generó preocupación entre la población. Luego de los recientes hechos registrados, incluidos presuntos casos de sicariato y ataques armados, los ciudadanos aseguran que la sensación de inseguridad crece y que salir a espacios públicos ya no se vive con la misma tranquilidad.

Un equipo periodístico salió a las calles para conocer la percepción de los vecinos, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer los controles y garantizar mayor presencia de las autoridades.

Vecinos piden mayor control de armas y seguridad en lugares públicos

Una de las ciudadanas consultadas expresó su preocupación por la falta de control en algunos espacios de entretenimiento.

“La verdad que se siente una inseguridad con todo esto que está pasando. Creo que debería haber más control, porque en esos boliches pueden andar personas armadas, hay ajustes de cuentas y no hay un control sobre el uso de armas”, manifestó.

Para la vecina, las autoridades deben reforzar las acciones preventivas para evitar que hechos violentos continúen afectando a personas inocentes.

“Uno ya no puede salir a disfrutar”: crece el temor entre las familias

Otro ciudadano señaló que la inseguridad dejó de ser un problema distante y que ahora se percibe en diferentes zonas del departamento.

“Ya uno no puede salir a disfrutar a lugares públicos porque no sabe qué pueda pasar. Pensábamos que eso solamente se veía en zonas fronterizas como San Matías, pero ahora vemos noticias de San Ignacio y hasta casos aquí en la ciudad”, afirmó.

El vecino recordó que los recientes ataques generan preocupación porque personas ajenas a los conflictos pueden quedar expuestas durante estos hechos.

Ciudadanos cuestionan la falta de oportunidades y prevención

Otros habitantes consideran que la inseguridad también está relacionada con problemas sociales como la falta de empleo y oportunidades para los jóvenes.

“Una de las funciones del Estado es establecer políticas de empleo. Al no existir suficientes oportunidades y haber desempleo, muchos jóvenes pueden terminar involucrándose en situaciones negativas”, señaló un ciudadano.

Piden unidad para enfrentar la criminalidad

Ante este escenario, algunos vecinos llamaron a la unidad de la sociedad y exigieron acciones coordinadas para frenar el avance de la violencia.

“Tenemos que estar unidos para afrontar esta situación y evitar que siga creciendo la criminalidad y la violencia en este país tan hermoso”, expresó otro ciudadano.

Una preocupación que crece en Santa Cruz

La percepción ciudadana refleja un aumento de la preocupación por la seguridad y el pedido de respuestas más efectivas frente a los hechos violentos.

Mientras las autoridades continúan con investigaciones y operativos, la población espera medidas que permitan recuperar la tranquilidad y garantizar que las calles vuelvan a ser espacios seguros para las familias cruceñas.

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