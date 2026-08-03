Más policías, cámaras y control migratorio: San Ignacio busca frenar la inseguridad

Tras los recientes hechos de violencia registrados en el municipio de San Ignacio de Velasco, autoridades y representantes de organizaciones cívicas realizaron una reunión de emergencia para analizar la situación de seguridad ciudadana y definir nuevas acciones preventivas.

Durante el encuentro participó la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, junto a representantes de los comités cívicos provinciales y autoridades locales.

Piden mantener efectivos policiales de forma permanente

Uno de los principales acuerdos de la reunión fue solicitar que los efectivos policiales destinados actualmente al municipio puedan permanecer de manera permanente para fortalecer la seguridad ciudadana.

“Lo primero que se ha quedado es reforzar la Policía en el tema de seguridad ciudadana. Entendemos que hay aproximadamente 200 efectivos policiales en nuestro municipio y lo que vamos a pedir es que permanezcan y se queden para evitar que sigan sucediendo este tipo de situaciones”, señalaron autoridades.

Según explicaron, la presencia constante de los uniformados permitiría mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

Mayor control migratorio y registro de vehículos

Otro de los puntos planteados fue reforzar el control en la zona fronteriza, debido a la ubicación estratégica del municipio.

Las autoridades indicaron que se busca fortalecer la coordinación entre la Policía, la Alcaldía y el Comité Cívico para implementar mecanismos que permitan identificar vehículos, motocicletas y motorizados que circulan en la zona.

“El objetivo es poder saber a quién corresponden los vehículos y facilitar la identificación en caso de que existan anomalías”, explicaron.

Cámaras de seguridad para monitoreo permanente

Dentro de las propuestas también se encuentra la instalación de cámaras de vigilancia en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar el monitoreo y apoyar las investigaciones ante posibles hechos delictivos.

Las autoridades consideran que esta herramienta permitirá contar con mayor control y generar una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo.

“Necesitamos presencia del Estado”

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, afirmó que una de las principales demandas es fortalecer la presencia estatal en la zona.

“Tiene que ver con un mayor control de frontera y eso es lo que nosotros vamos a pedir: que haya presencia del Estado. Es muy necesario fortalecer los efectivos que han estado durante estos últimos días en San Ignacio de Velasco y que sean destinados de manera permanente”, manifestó.

Álvarez señaló que, por la cantidad de población del municipio y su ubicación fronteriza, se requieren acciones sostenidas para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

“Somos una población muy numerosa y lo que necesitamos es tranquilidad y seguridad ciudadana”, agregó.

Las autoridades esperan que las medidas planteadas permitan fortalecer la seguridad en San Ignacio de Velasco y evitar que nuevos hechos violentos vuelvan a generar preocupación entre la población.

El pedido principal es claro: mayor presencia policial, controles efectivos y una acción coordinada del Estado en las zonas fronterizas.

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