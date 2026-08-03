Envían a prisión preventiva a acusado de abuso contra una menor de 8 años en Cochabamba

Un hombre fue enviado con detención preventiva al centro penitenciario de El Abra en Cochabamba por tiempo indefinido tras ser acusado de agredir sexualmente a una menor de ocho años dentro de un vehículo mientras realizaba fila para cargar combustible.

El director departamental de la Felcv de Cochabamba, Marcelo Nuñez, informó que la denuncia formal se recibió el 30 de julio, luego de que la madre se percató que la menor tenía lesiones en su cuerpo.

Tras conocer el hecho, la Policía procedió a la aprehensión del sospechoso, quien fue identificado como el padrastro de la menor, y la Fiscalía derivó el caso ante la autoridad judicial competente.

Durante la audiencia de medidas cautelares, un juez determinó la detención preventiva del acusado mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades penales.

Por su parte, la Felcv indicó que se ejecutaron las actuaciones necesarias dentro del marco de protección a la víctima, lo que incluyó la recolección de elementos probatorios e investigativos que serán evaluados a lo largo del proceso.

Ante este suceso, las instituciones competentes reiteraron a la población la importancia crucial de reportar cualquier indicio o situación de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, recordando que estos delitos exigen una respuesta inmediata y especializada para salvaguardar la integridad de las víctimas.



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